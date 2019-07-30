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02:45 30.07.2019

В Житомире на взятке задержан начальник Гоструда области

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В Житомире на получение первой половины взятки в размере $1 тыс. задержали начальника отдела Управления Государственного труда в Житомирской области, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщается, 29 июля днем в Житомире правоохранители разоблачили чиновника, который требовал и получил первую часть неправомерной выгоды в размере $1 тыс. от местного частного предпринимателя.

Также установлено, что чиновник требовал от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ неправомерную выгоду на сумму $2 тыс.

В настоящее время начальника отдела горного надзора отдела Управления Гоструда в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

 

Теги: #взятка #житомир #украина #задержание #чиновник
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