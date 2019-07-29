Зеленский уволил председателя Луганской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Соответствующий указ президента №240/2019 от 29 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в сообщении.