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22:53 29.07.2019

Зеленский уволил председателя Луганской РГА

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Зеленский уволил председателя Луганской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Соответствующий указ президента №240/2019 от 29 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #указ #луганская_ога #украина #глава #увольнение #зеленский
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