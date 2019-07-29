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21:09 29.07.2019

ЦИК приняла оригинальные протоколы с округа №198

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах с одномандатного избирательного округа №198, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Так, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной ЦИК информации, Комиссия до 31 июля поручила подготовить и предоставить протоколы окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования по мажоритарному округу №79 с пометкой "уточненный".

Как сообщалось, в ЦИК пока не переданы оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах с одномандатных избирательных округов №69.

25 июля окружная комиссия приняла постановление о повторном подсчете голосов на всех 133 избирательных участках округа №69. На этом настаивал Балога. Его оппонент Токарь обратился с заявлением о повторном подсчете голосов на отдельных участках.

ЦИК установила, что решение о пересчете голосов на всех участках противоречит закону, и окружная комиссия превысила свои полномочия. При это Центральная избирательная комиссия обязала окружком безотлагательно подготовить свой протокол на основании протоколов участковых комиссий о подсчете голосов избирателей.

Ранее в этот день Центризбирком сообщил, что принял протоколы об итогах голосования на выборах в Раду от 197 окружкомов (всего в Украине 199 ОИК). Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК с пометкой.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Теги: #принятие #цик #протоколы #украина #выборы
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