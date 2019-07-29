События

20:41 29.07.2019

Свыше 50 человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме на севере Бразилии

1 мин читать
Свыше 50 человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме на севере Бразилии

По меньшей мере, 52 человека погибли во время бунта в тюрьме в бразильском штате Пара на севере страны, сообщает агентство Associated Press.

Во время бунта арестанты взяли в заложников двух сотрудников тюрьмы, но к настоящему времени их освободили.

Отмечается, что все погибшие - заключенные. Около 20 человек были обезглавлены. Остальные скончались во время пожара, который устроили заключенные.

По данным агентства, инцидент продолжался около пяти часов. Причиной массовой драки стал конфликт между двумя тюремными бандами.

Теги: #тюрьма #жертвы #бразилия #бунт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 29.07.2019
Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

21:36 27.07.2019
Более 80 человек погибли в июне во время разгона протестного лагеря в Хартуме - результаты расследования

Более 80 человек погибли в июне во время разгона протестного лагеря в Хартуме - результаты расследования

19:04 25.07.2019
150 нелегалов возможно погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

150 нелегалов возможно погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

08:13 24.07.2019
Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек, более 20 пострадали – полиция

Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек, более 20 пострадали – полиция

11:43 21.07.2019
В Луганской области два украинских бойца погибли, еще двое ранены от взрыва устройства, установленного ДРГ - ООС

В Луганской области два украинских бойца погибли, еще двое ранены от взрыва устройства, установленного ДРГ - ООС

22:41 19.07.2019
Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

09:50 15.07.2019
Три человека погибли, 17 пострадали вследствие столкновения легковушки с маршруткой "Львов-Киев"

Три человека погибли, 17 пострадали вследствие столкновения легковушки с маршруткой "Львов-Киев"

10:20 11.07.2019
В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

В Греции на полуострове Халкидики жертвами шторма стали 6 иностранцев

14:35 09.07.2019
Один человек погиб и один пострадал при частичном разрушении здания бывшей сушилки на ЦОФ "Павлоградская"– ГСЧС

Один человек погиб и один пострадал при частичном разрушении здания бывшей сушилки на ЦОФ "Павлоградская"– ГСЧС

10:32 09.07.2019
На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

На трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза, три человека погибли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК приняла оригинальные протоколы с округа №198

В Британии официально подтвердили новый национальный температурный рекорд

Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей – СМИ

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

В ОРЛО на базе имущества машиностроительного завода создали механизм финансирования боевиков

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Двое судей в деле об убийстве ветерана АТО Олешко взяли самоотвод

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА