События

20:34 29.07.2019

Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

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Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

Трое сотрудников коммунального предприятия "Иванковское коммунальное управление водного хозяйства" погибли в понедельник при проведении плановых работ на водонапорной башне в с.Русаки Иванковского района Киевской области, сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Сообщение о том, что в колодце водонапорной башни в с.Русаки находятся три человека, поступило спасателям в 13:12. По прибытию на место, спасатели установили, что в колодце находятся без сознания три сотрудника КП "ИКУВХ", которые проводили плановые работы по замене задвижки. Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими.

На момент поднятия первого мужчины прибыла карета скорой помощи, медики констатировали смерть мужчины 1986 г.р. Еще двое мужчин 1975 г.р. были подняты на поверхность с признаками жизни, им была оказана первая медицинская помощь и они были отправлены в Иванковскую центральную районую больницу, однако во время транспортировки пострадавшие скончались.

Причины трагедии выясняются.

Теги: #гсчс #жертвы #рабочие
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