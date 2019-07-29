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19:33 29.07.2019

Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

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Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал в Вашингтоне закон об увеличении Фонда компенсаций пострадавшим и родственникам погибших при трагедии 11 сентября 2001 года.

В частности средства из фонда получат сотрудники экстренных служб, пострадавшие при терактах, и их семьи.

"Весь мир стал свидетелем мужества и жизнестойкости нашего народа в лице выдающихся представителей Нью-Йоркского управления пожарной охраны и департамента полиции Нью-Йорка", - заявил он перед тем, как подписать документ.

Церемония подписания состоялась в Розовом саду в Белом доме. На ней присутствовали пожарные, полицейские и другие сотрудники экстренных служб вместе со своими семьями, а также родственники погибших от травм или заболеваний и осложнений, развившихся у них после работы над ликвидацией последствий терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее этот законопроект одобрили большинством голосов в обеих палатах конгресса США. Благодаря ему объем фонда в ближайшие 10 лет возрастет на $10,2 млрд. Средства фонда направляются на оказание медицинской помощи и компенсаций тем, кто занимался ликвидацией последствий нападений и их семьям.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида".

Теги: #11_сентября #выплаты #пострадавшие #трамп
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