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19:28 29.07.2019

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

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ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов.

Как сообщает ЦИК в понедельник на странице в соцсети Фейсбук, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек, в том числе главу Волынского областного совета Игоря Палицу, самовыдвиженцев (и действующих нардепов) Василия Петьовку, Андрея Деркача и Антона Яценко, а также представителей партии "Слуга народа" Максима Перебийниса и Богдана Яременко

"Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии", – сказано в сообщении.

Теги: #цик #нардепы #регистрация #выборы
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