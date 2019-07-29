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19:16 29.07.2019

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

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Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на линии разграничения на Донбассе в понедельник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы. Потери с украинской стороны не зафиксированы", - говорится в сводке.

Как сообщалось, с 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. С начала перемирия боевики осуществили три обстрела – 23, 27 и 28 июля, вследствие обстрела 27 июля был ранен украинский военнослужащий.

Теги: #оос #сводка
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