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19:11 29.07.2019

В ОРЛО на базе имущества машиностроительного завода создали механизм финансирования боевиков

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В ОРЛО на базе имущества машиностроительного завода создали механизм финансирования боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили механизм финансирования боевиков отдельных районов Луганской области на базе имущества завода железнодорожного машиностроения.

"Представители украинской спецслужбы установили, что на временно оккупированной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали "предприятие-двойник" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения", - сообщает в понедельник СБУ на странице в соцсети Фейсбук.

Изготовленную промышленную продукцию НВФ незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.

"Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет так называемой "ЛНР", - сказано в сообщении.

Руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления в рамках уголовного производства по ч.3 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий по насильственному изменению или свержению конституционного строя, изменения государственной границы Украины).

Также по материалам СБУ в отношении российских контрагентов захваченного боевиками машиностроительного предприятия Совет национальной безопасности и обороны Украины применил специальные санкции и ограничительные меры.

Теги: #сбу #финансирование #орло
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