Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Генеральный прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям Окружного административного суда г.Киева (ОАСК), если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

"По делу судей ОАСК. Неправда, что Горбатюк (руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк – ИФ) не добился приема генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19.07 по 12.08 в отпуске. Из которого вышел на один день для пресс-конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает. Проекты подозрений, в установленном порядке зарегистрированные в канцелярии, попали на стол замгенпрокурора только в понедельник в 10:55. Хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье", – написал Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

При этом, по словам генпрокурора, к проектам подозрений подчиненные Горбатюка не добавили ни письма с доказательствами, ни информации о негласных следственных (розыскных) действиях (НСРД).

"Завтра заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную, ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции – абсурд", - сообщил Луценко.

Он отметил, что никаких "сантиментов к фигурантов разговоров у нас нет", и подозрения будут подписаны, если будет доказательная база.

"Если мой заместитель или 1.08 я сам (в данный момент Луцнко находится в отпуске – ИФ) получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД – подозрение будет подписано. Если нет – будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс-конференции выше требований УПК (Уголовного процессуального кодекса Украины - ИФ)", – сообщил генпрокурор.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда г.Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей. "В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что к разработанному Вовком плану были привлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, задачей которого было осуществление давления на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами", - сказано в ролике.

Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.