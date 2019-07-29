Нацгвардеец выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы, врачи борются за его жизнь

Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы в одном из его помещений был найден солдат Нацгвардии Украины, и в настоящее время врачи борются за его жизнь, сообщает пресс-служба Южного оперативного территориального объединения Национальной гвардии.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.

"Врачи борются за жизнь военнослужащего", - добавили в ведомстве.

По данному факту начато служебное расследование.