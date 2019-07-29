Буроменская и Нечитайло подали декларации в НАПК как кандидаты в госуполномоченные АМКУ

Эксперт энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Ольга Нечитайло и адвокат Наталья Буроменская подали декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как кандидаты на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как свидетельствует реестр НАПК, Нечитайло, среди прочего, владеет квартирой в Киеве площадью 68 кв. м, земельным участком и домом в Обуховском районе (Киевская обл.), Буроменская – квартирой в столице площадью 31,9 кв. м, долей в жилом доме и земельном участке в Коломыйском районе (Ивано-Франковская обл.), а также автомобилем Nissan Х-Trail.

По данным реестра, декларацию как кандидат на указанную должность также подала юрист "Редкифф партнерз" Наталья Ковалева, которая задекларировала квартиру в Киеве, автомобиль Nissan QASHQAI, а также ряд ювелирных изделий, компьютерную технику и три шубы.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича с должности госуполномоченных АМКУ и Андрея Вовка - с должности заместителя председателя комитета-госуполномоченного.