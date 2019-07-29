Киевский суд в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в Белой Церкви 12 членам ОПГ

Святошинский районный суд г.Киева в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в ходе спецоперации в Белой Церкви 12 членам организованной преступной группировки, которые несколько лет занимались вымогательством, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Сегодня в Святошинском суде будут рассмотрены ходатайства о применении к ним мер пресечения", - сообщил Небытов на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что следственное управление совместно с прокуратурой настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Небытова, в настоящее время задержано 12 человек.

"Один из них – организатор преступной организации, пять – руководители отдельных преступных групп, которые имели своих исполнителей", - рассказал начальник областной полиции.

Небытов также сообщил, что преступная группа занималась неправомерными действиями с 2016 года.

По его словам, подозреваемые требовали деньги у представителей бизнеса. Деньги вымазались как одноразово, так и ежемесячно.

Небытов рассказал, что члены ОПГ оказывали "давление на топливно-энергетический комплекс, сферу транспортных перевозок, валютные операции, контролировали незаконный игорный бизнес и наркотрафик.

Начальник полиции Киевской области подчеркнул, что все эти преступления являются тяжелыми и предусматривают уголовную ответственность от 5 до 12 лет лишения свободы.

По его словам, в ходе обысков изъято 3 автомата, 7 пистолетов, более 1 тыс. боеприпасов, 50 расписок лиц на предмет несуществующего долга, более $100 тыс.

Также Небытов сообщил, что полиции известно о двух лицах, которые в настоящее время скрываются от правоохранителей, "но их действия задокументированы, и это вопрос времени – они будут привлечены к ответственности".

По его словам, организатор преступной группировки имеет криминальное прошлое, нигде не работал, "поддерживал воровские традиции: так называемый общак, поддержка заключенных, сбор средств для вербовки и обновления так называемых новых кадров среди молодежи".

"Мы понимаем, что это сложное преступление, его очень трудно документировать, и также очень трудно найти лиц, у которых есть смелость пойти против этой системы преступных группировок", - сказал начальник областной полиции, отметив, что такие люди все же есть.

Небытов также призвал жителей Белой Церкви, которые могут помочь в раскрытии преступления, обращаться в управление стратегических расследований Национальной полиции.

Он рассказал, что правоохранители с начала года разрабатывали данную группировку. Члены ОПГ также причастны к нанесению вреда имуществу, использование "коктейлей Молотова", стрельба по окнам.

В то же время Небытов сообщил, что имела место утечка информации об этой спецоперации, и правоохранители сейчас выясняют, каким образом это произошло.

"Нет, не выяснено на данное время, этим занимаются соответствующие подразделения и управление стратегических расследований и департамент внутренней безопасности. Мы к этому были готовы, мы понимали масштаб нашей спецоперации, и понимали, что мы привлекаем более 120 спецназовцев, поэтому мы понимали, что информация может где-то выйти", - добавил начальник областной полиции.

Как сообщалось, в субботу, 27 июля, в г.Белая Церковь более 500 правоохранителей одновременно провели около 50 обыски с целью задержания участников преступной организации, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей. Участники преступной организации вымогали деньги у жителей области с угрозой и применением насилия.

Открыты уголовные производства по ст.189 (вымогательство) и ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.