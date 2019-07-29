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13:29 29.07.2019

Боевики на Донбассе с полуночи огонь не открывали – Минобороны

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Боевики на Донбассе с полуночи огонь не открывали – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток понедельника не нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток на линии соприкосновения сохраняется тишина. Наши военные надежно контролируют обстановку", - рассказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

В то же время, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики осуществляют оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в так называемую "серую зону" и соединением с основными позициями подземными проходами.

Теги: #оос #минобороны #боевики #донбасс
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