Боевики на Донбассе с полуночи огонь не открывали – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток понедельника не нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток на линии соприкосновения сохраняется тишина. Наши военные надежно контролируют обстановку", - рассказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

В то же время, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики осуществляют оборудование скрытых огневых позиций противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов с углублением в так называемую "серую зону" и соединением с основными позициями подземными проходами.