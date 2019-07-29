События

13:09 29.07.2019

Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

1 мин читать
Синод УПЦ (МП) создал комиссию по вопросам обмена пленных

Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) была создана Комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

Как сообщает в понедельник Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП), заседание Синода прошло председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 28 июля после литургии по случаю 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси

В УПЦ (МП) напомнили, что еще 15 июня текущего года митрополит Онуфрий обратился к главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории Российской Федерации. В тот же день предстоятель УПЦ(МП) направил письмо президенту Украины Владимиру Зелинскому с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помилования и освобождения пленных, находящихся на территории Украины.

Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождение заключенных и установления мира на Донбассе. "Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех»», — говорится в решении Синода.

В созданную Комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных вошли архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент; викарий Киевской митрополии епископ Барышевский Виктор, и председатель Синодального отдела УПЦ(МП) протоиерей Владислав Диханов,.

Теги: #церковь #упц_мп #военнопленные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 28.07.2019
Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

15:37 27.07.2019
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

13:38 24.07.2019
Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

18:48 23.07.2019
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

20:23 21.07.2019
Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков

Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков

11:25 12.07.2019
Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

20:04 02.07.2019
Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков – Зеленский

Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков – Зеленский

18:34 02.07.2019
Вифлеемскую базилику исключили из списка Всемирного наследия под угрозой

Вифлеемскую базилику исключили из списка Всемирного наследия под угрозой

16:11 24.06.2019
В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

10:39 21.06.2019
Единственная понятная перспектива "нового Патриархата" - превращение в маргинальную секту, считает архиепископ Евстратий

Единственная понятная перспектива "нового Патриархата" - превращение в маргинальную секту, считает архиепископ Евстратий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе с полуночи огонь не открывали – Минобороны

Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен – Украины

Глава таможенной службы Нефьодов стал одним из лекторов "Слуги народа"

Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

Рассмотрение апелляции прокуратуры на отмену подозрения в госизмене экс-главе района Харькова перенесено

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд

В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

В понедельник утром подозрения на судей ОАСК поступили на подпись замгенпрокурора

Секретарь СНБО поддержал инициативу премьера объявить новый конкурс СРП на шельфе

Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА