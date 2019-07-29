События

12:13 29.07.2019

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд

1 мин читать
"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд

Фильм "Однажды в Голливуде" собрал $40,4 млн в североамериканском прокате в минувшие выходные, установив рекорд по сборам в первый уик-энд среди всех фильмов Квентина Тарантино.

Такие цифры не позволили картине стать лидером проката в Северной Америке, где вторую неделю подряд первую строчку удерживает "Король лев", однако являются очень хорошим показателем для фильма с ограничением "R" (дети до 17 лет могут посетить сеанс только в сопровождении родителей), пишет The Wall Street Journal.

Успех фильму обеспечили хорошие отзывы кинокритиков, а также участие звезд - Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сыграли в нем главные роли, помимо них в картине снялись Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

"Король лев" во второй уик-энд собрал $75,5 млн в США и Канаде. Его общемировые сборы составляют $962,7 млн, и аналитики не сомневаются, что отметка в $1 млрд будет взята уже в ближайшее время.

Теги: #тарантино #фильм #кино
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 12.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

20:37 10.07.2019
В Киеве презентовали популяризирующую Украину короткометражку "Смачного"

В Киеве презентовали популяризирующую Украину короткометражку "Смачного"

07:48 10.07.2019
Госкино: завершено производство исторической драмы "Черный ворон"

Госкино: завершено производство исторической драмы "Черный ворон"

01:35 24.06.2019
Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке

Грузинские кинотеатры отказались проводить сеансы на русском языке

07:53 22.06.2019
Международный кинофестиваль второй раз пройдет в с. Бобрица на Киевщине

Международный кинофестиваль второй раз пройдет в с. Бобрица на Киевщине

10:39 05.06.2019
В Украине запускается мультимедийный проект, направленный на изменение отношения общества к онкобольным

В Украине запускается мультимедийный проект, направленный на изменение отношения общества к онкобольным

11:56 01.06.2019
Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

Элтон Джон и создатели фильма "Рокетмен" обвинили прокатчика в России в цензуре

10:30 27.05.2019
Фильм "Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката

Фильм "Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката

09:59 27.05.2019
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

22:42 26.05.2019
Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

ПОСЛЕДНЕЕ

В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

Секретарь СНБО поддержал инициативу премьера объявить новый конкурс СРП на шельфе

Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

В ДТП во Львовской области пострадали 5 человек

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Россиянин за $1,5тыс пытался "выкупить" товарища у пограничников в аэропорту Одессы

Слипачук: Новая Рада может изменить состав ЦИК

Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Обвинительный акт по делу об убийстве ветерана АТО передали в Бердянский суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА