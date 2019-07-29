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11:15 29.07.2019

Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

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Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ и содействие оккупации Россией Крыма

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении гражданину Сербии, "самобороновцу", участнику разведывательной группы "Северный ветер".

Как сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым, ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины, которое находится в производстве следователя отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

"В ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия к деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в связи с чем, указанном гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г.Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование г.Севастополь.

Теги: #прокуратура #россия #украина #подозрение #нвф #крым
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