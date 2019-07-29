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10:44 29.07.2019

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

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Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничено движение большегрузного транспорта, сообщает в понедельник утром Патрульная полиция столицы.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом", - говорится в сообщении Патрульной полиции в Facebook.

В ведомстве пояснили, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28°C приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

Теги: #киев #погода #движение
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