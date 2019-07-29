Россиянин за $1,5тыс пытался "выкупить" товарища у пограничников в аэропорту Одессы

В воскресенье авиарейсом из Минска в пункт пропуска "Одесса-авиа" прибыл гражданин Российской Федерации, которому было отказано в пропуске в Украину, однако его товарищ попытался подкупить пограничников, за что в отношении него были оформлены материалы по статье УК, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме $1,5тыс. за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника. Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК (дача взятки – ИФ)", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Нацполиции.