События

07:49 29.07.2019

Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

2 мин читать
Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

Глава нацразведки США Дэн Коутс, уходящий в отставку 15 августа, поблагодарил президента Дональда Трампа и заявил, что доволен достижениями разведывательного сообщества США.

"Я доволен достижениями национальной разведки и более широкого разведывательного сообщества. Мы создали общее видение под названием IC 2025 и сосредоточили наши инициативы на том, чтобы наше разведывательное сообщество располагало наилучшими возможностями для решения проблем продолжающейся эволюции угроз, стоящих перед нашим народом", - заявил Коутс в своем письме об отставке, опубликованном рядом американских СМИ.

По его мнению, сейчас "разведывательное сообщество сильнее, чем когда-либо" и более хорошо подготовлено к встрече с новыми вызовами.

"Я благодарен Вам за предоставленную мне возможность возглавить разведывательное сообщество. Служение нашему государству в качестве директора Национальной разведки и в качестве члена вашей команды по нацбезопасности были отдельной привилегией", - говорится в письме Коутса Трампу.

"Как мы уже обсуждали ранее, я считаю, что пришло время для меня перейти к следующей главе моей жизни. Поэтому настоящим я подаю вам заявление об отставке 15 августа 2019", - заключил глава нацразведки.

Ранее президент США объявил о решении выдвинуть члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Нацравзедки.

"Я рад сообщить, что очень уважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэдклифф будет выдвинут мной на пост директора Нацразведки", - написал он в своём твиттере.

Нынешний руководитель Нацразведки, Дэн Коутс, покинет этот пост 15 августа, добавил Трамп.

Это решение президента не стало неожиданностью, так как ранее американские СМИ сообщали о том, что он готовится к подобному шагу.

Коутс занимал должность директора Нацразведки более двух лет. Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана он был одобрен Сенатом подавляющим большинством голосов в марте 2017 года. Он хорошо известен и признан законодателями на Капитолийском холме, поэтому его уход, вероятно, будет встречен разочарованием.

Теги: #коутс #сша #нацразведка #письмо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:36 29.07.2019
Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

Венесуэла намерена обратиться в ООН из-за нарушений США воздушного пространства страны

00:53 29.07.2019
Глава Нацразведки США Коутс в ближайшее время может уйти в отставку

Глава Нацразведки США Коутс в ближайшее время может уйти в отставку

16:40 28.07.2019
Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

10:41 28.07.2019
Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

20:13 27.07.2019
США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

19:57 27.07.2019
Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

12:37 27.07.2019
США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

12:12 27.07.2019
США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

11:44 27.07.2019
Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

11:12 27.07.2019
Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Обвинительный акт по делу об убийстве ветерана АТО передали в Бердянский суд

В округе Пашинского суд обязал ОИК пересчитать голоса

Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря заявил о готовности давать показания по делу против него

"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины

Зеленский наблюдает за матчем Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер" на стадионе "Черноморец" в Одессе

МИД Украины осудило насилие над участниками мирных протестов в Москве

На Запорожском ТМК произошла утечка тетрахлорида титана – ГСЧС

Авиакомпания SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА