Глава нацразведки США в письме об отставке заявил, что доволен достижениями

Глава нацразведки США Дэн Коутс, уходящий в отставку 15 августа, поблагодарил президента Дональда Трампа и заявил, что доволен достижениями разведывательного сообщества США.

"Я доволен достижениями национальной разведки и более широкого разведывательного сообщества. Мы создали общее видение под названием IC 2025 и сосредоточили наши инициативы на том, чтобы наше разведывательное сообщество располагало наилучшими возможностями для решения проблем продолжающейся эволюции угроз, стоящих перед нашим народом", - заявил Коутс в своем письме об отставке, опубликованном рядом американских СМИ.

По его мнению, сейчас "разведывательное сообщество сильнее, чем когда-либо" и более хорошо подготовлено к встрече с новыми вызовами.

"Я благодарен Вам за предоставленную мне возможность возглавить разведывательное сообщество. Служение нашему государству в качестве директора Национальной разведки и в качестве члена вашей команды по нацбезопасности были отдельной привилегией", - говорится в письме Коутса Трампу.

"Как мы уже обсуждали ранее, я считаю, что пришло время для меня перейти к следующей главе моей жизни. Поэтому настоящим я подаю вам заявление об отставке 15 августа 2019", - заключил глава нацразведки.

Ранее президент США объявил о решении выдвинуть члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Нацравзедки.

"Я рад сообщить, что очень уважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэдклифф будет выдвинут мной на пост директора Нацразведки", - написал он в своём твиттере.

Нынешний руководитель Нацразведки, Дэн Коутс, покинет этот пост 15 августа, добавил Трамп.

Это решение президента не стало неожиданностью, так как ранее американские СМИ сообщали о том, что он готовится к подобному шагу.

Коутс занимал должность директора Нацразведки более двух лет. Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана он был одобрен Сенатом подавляющим большинством голосов в марте 2017 года. Он хорошо известен и признан законодателями на Капитолийском холме, поэтому его уход, вероятно, будет встречен разочарованием.