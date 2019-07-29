Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим тишины на Донбассе обстреляв КПВВ "Марьинка", потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"28 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.