События

01:48 29.07.2019

Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря заявил о готовности давать показания по делу против него

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Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря заявил о готовности давать показания по делу против него

Начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил о готовности давать показания по делу о превышении им должностных полномочий в сентябре 2018 года в отношении полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДР.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем", - написал Глуховеря на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.

Он подчеркнул, что считает делом чести разобраться в ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

По факту событий вокруг дорожного инцидента начато служебное расследование, которое находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как заверили в Нацполиции, о ходе проверки и ее результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.

Теги: #днепропетровская #дело #полиция
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