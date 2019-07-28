События

13:47 28.07.2019

Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

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Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу для объединения украинцев.

"Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!", - написал Зеленский в своем официальном аккаунте в Твиттер в воскресенье днем.

Теги: #крещение_руси #церковь #зеленский
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