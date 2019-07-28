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21:23 28.07.2019

На Запорожском ТМК произошла утечка тетрахлорида титана – ГСЧС

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Запорожье.28 июля.ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) произошла утечка тетрахлорида титана, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК" поступило в "Службу спасения "101" 28 июля в 10:36.

На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Запорожской области и 45 спасателей.

Установлено, утечка тетрахлорида титана произошла на территории ООО "ЗТМК" из-за протекания передаточного бака.

Для ликвидации последствий аварии - осаждения испарений, спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей, а также привели в готовность оборудование для подачи пены.

При этом сотрудники комбината ликвидировали течь опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж.

Силами местной власти был организован подвоз воды и временно перекрытое движение транспорта в районе ООО "ЗТМК".

Спустя час после вызова спасателей, авария была ликвидирована полностью.

В ГУ ГСЧС агентству отметили, что химические испарения не вышли за пределы цеха. В результате аварии на титано-магниевом комбинате пострадавших нет.

Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Теги: #зтмк #утечка #запорожье
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