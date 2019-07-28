На Запорожском ТМК произошла утечка тетрахлорида титана – ГСЧС
Запорожье.28 июля.ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) произошла утечка тетрахлорида титана, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.
Сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК" поступило в "Службу спасения "101" 28 июля в 10:36.
На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Запорожской области и 45 спасателей.
Установлено, утечка тетрахлорида титана произошла на территории ООО "ЗТМК" из-за протекания передаточного бака.
Для ликвидации последствий аварии - осаждения испарений, спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей, а также привели в готовность оборудование для подачи пены.
При этом сотрудники комбината ликвидировали течь опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж.
Силами местной власти был организован подвоз воды и временно перекрытое движение транспорта в районе ООО "ЗТМК".
Спустя час после вызова спасателей, авария была ликвидирована полностью.
В ГУ ГСЧС агентству отметили, что химические испарения не вышли за пределы цеха. В результате аварии на титано-магниевом комбинате пострадавших нет.
Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.