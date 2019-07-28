События

20:03 28.07.2019

Авиакомпания SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье

2 мин читать

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) запускает три новых внутренних рейса с октября 2019 года сообщается на сайте авиакомпании.

Кроме того, SkyUp на маршруте "Киев-Львов" увеличивает частоту.

Рейсы по направлению "Киев-Запорожье" со стоимостью билетов от 498 грн будут отправляться в понедельник, вторник, среду и пятницу с 28 октября 2019 года

Рейсы по направлению "Киев-Харьков" со стоимостью билетов от 498 грн будут отправляться в понедельник, среду и пятницу с 25 октября 2019г.

Рейсы по направлению "Харьков-Львов" (впервые в Украине) со стоимостью билетов от 639 грн будут отправляться в четверг и воскресенье с 17 октября 2019г.

В авиакомпании подчеркнули, что развитие внутренних сообщений - то, что SkyUp может и продолжает делать для Украины.

"Сейчас SkyUp Airlines борется за свое и ваше право летать. Ежедневно мы стараемся становиться лучше. Вы хотели открывать Европу - мы запустили для вас рейсы на Барселону, Париж и Неаполь. Вам понравились каникулы во Львове - мы пересмотрели нашу зимнюю программу полетов. Теперь после часа в самолете вы сможете обедать с партнерами в Харькове, или отрываться с львовскими друзьями - по цене железнодорожного билета", - цитируют в сообщении слова генерального директора компании Евгения Хайнацкого.

Билеты на все рейсы уже доступны для покупки.

Как сообщалось, SkyUp в I пол.-2019г перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Теги: #рейсы #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 28.07.2019
Авиакомпания SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье

Авиакомпания SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье

17:36 15.07.2019
Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

19:03 01.07.2019
Авиакомпания SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей у 2 самолетов

Авиакомпания SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей у 2 самолетов

17:02 14.06.2019
Совладелец авиакомпании SkyUp заявляет об атаках на бизнес

Совладелец авиакомпании SkyUp заявляет об атаках на бизнес

12:31 13.06.2019
Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд за разъяснениями о приостановке деятельности SkyUp Airlines

Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд за разъяснениями о приостановке деятельности SkyUp Airlines

11:09 12.06.2019
Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность Барышевским райсудом, авиакомпания работает в штатном режиме

Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность Барышевским райсудом, авиакомпания работает в штатном режиме

13:39 06.06.2019
Авиакомпании SkyUp и Ryanair открывают рейсы из Харькова в Париж и Краков

Авиакомпании SkyUp и Ryanair открывают рейсы из Харькова в Париж и Краков

13:45 03.06.2019
Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу

20:19 31.05.2019
Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов

Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов

12:50 29.05.2019
Авиакомпания Jonika запускает с 21 июля прямые рейсы из Львова в Афины

Авиакомпания Jonika запускает с 21 июля прямые рейсы из Львова в Афины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 194 ОИК

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

В "Евросолидарности" назвали политическим рейдерством решение суда о пересчете голосов по округу №119 во Львовской области

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

У полиции уже есть наработки, которые позволят установить причастных к убийству 23-летнего жителя Коростеня - Аброськин

Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

В связи с возможными провокациями во время футбольного матча за Суперкубок Украины в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2тыс. правоохранителей – МВД

Дым от пожаров в Сибири накрыл ряд регионов Казахстана

Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА