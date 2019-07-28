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19:49 28.07.2019

Боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

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Боевики незаконных вооруженных формирований с начала суток в воскресенье один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляв КПВВ "Марьинка", без потерь, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в вечерней сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В штабе подчеркнули, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
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