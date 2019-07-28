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19:22 28.07.2019

Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

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Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

Львовский окружной административный суд постановил провести пересчет на 6 участках округа №119, сообщил агентству кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий, занявший второе место по результатам голосования.

"Сегодня суд принял решение частично удовлетворить мой иск – провести пересчет на шести участках", - сказал он.

По словам Кавецкого, он требовал пересчета голосов на 52 участках в связи с нарушениями избирательного законодательства и в частности, в связи с различиями в данных протоколов, а также в связи с бездеятельностью ОВК.

Кавецкий также сообщил, что ответчики могут обжаловать решение суда на протяжении двух дней.

Как сообщалось, по данным ЦИК, Бондар набрал 15,57% голосов, а на втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий, набравший 15,39% голосов. В абсолютном выражении Бондар набрал 12 790 голосов, а его конкурент – на 140 голосов меньше.

В партии "Европейская Солидарность" выразили возмущение попыткам лишить депутатского мандата Бондаря в пользу политического оппонента Кавецкого через решение суда о пересчете голосов.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что ни в день голосования, ни позже не было зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. "Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов", – сказано сообщении.

В партии акцентировали, что в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича, когда "грубые нарушения во время волеизъявления замалчиваются, а победа в честном состязательном процессе просто крадется через решение подконтрольных судов".

"Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов - дать правовую оценку действиям политических рейдеров", – заявили в политсиле.

Теги: #львовская #пересчет_голосов #суд #выборы
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