В "Евросолидарности" назвали политическим рейдерством решение суда о пересчете голосов по округу №119 во Львовской области

В партии "Европейская Солидарность" выразили возмущение попыткам лишить депутатского мандата Михаила Бондаря в пользу политического оппонента Ореста Кавецкого через решение суда о пересчете голосов по округу №119 во Львовской области, сообщили в пресс-службе политсилы.

"Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе - это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука. Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий является членом семьи партнеров Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", – сказано в сообщении, обнародованном в воскресенье на сайте партии.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что ни в день голосования, ни позже не было зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. "Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов", – сказано сообщении.

Также в политсиле напомнили, что обеспечение проведения честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей новоизбранной власти, как это было обеспечено во время президентских выборов в 2014-м и 2019-м годах, а также во время парламентских выборов в 2014-м году.

В партии акцентировали, что в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича, когда "грубые нарушения во время волеизъявления замалчиваются, а победа в честном состязательном процессе просто крадется через решение подконтрольных судов".

"Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов - дать правовую оценку действиям политических рейдеров", – заявили в партии "Европейская Солидарность".

Как сообщалось, по данным ЦИК, Бондар набрал 15,17% голосов, а на втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий, набравший 15,39% голосов. В абсолютном выражении Бондар набрал 12 790 голосов, а его конкурент – на 140 голосов меньше.

На третьем месте в округе оказался Олег Шиба от партии "Голос" - 14,99% голосов.

Бондар был депутатом Верховной Рады от этого округа в прошлом созыве.

В состав округа входят Бродовский, Буский, Радеховский и часть Каменка-Бугского районов Львовской области.