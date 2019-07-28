События

17:32 28.07.2019

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

2 мин читать

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест с несогласованным с Киевом визитом делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым в временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Д.Медведевым к временно оккупированных Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь, который начался 28 июля 2019", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России", – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает АР Крым и г.Севастополь.

"Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украине как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что вся полнота ответственности за негативные для этой территории последствия от временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций, в соответствии с нормами международного права, возлагается на Россию как государство-оккупанта.

Теги: #крым #рф #протест #визит #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 28.07.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

15:37 27.07.2019
На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек

На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек

14:59 27.07.2019
Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

12:12 27.07.2019
США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

11:12 27.07.2019
Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

16:59 26.07.2019
На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

16:38 26.07.2019
"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

"Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ, заявляют в партии

14:16 26.07.2019
Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

13:54 26.07.2019
США назвали историю с задержанными в Украине российскими моряками хорошим прецедентом для мирного решения споров

США назвали историю с задержанными в Украине российскими моряками хорошим прецедентом для мирного решения споров

11:58 26.07.2019
Моряки с задержанного в Украине российского танкера вернулись домой в Краснодар

Моряки с задержанного в Украине российского танкера вернулись домой в Краснодар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 194 ОИК

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" назвали политическим рейдерством решение суда о пересчете голосов по округу №119 во Львовской области

В "Евросолидарности" назвали политическим рейдерством решение суда о пересчете голосов по округу №119 во Львовской области

У полиции уже есть наработки, которые позволят установить причастных к убийству 23-летнего жителя Коростеня - Аброськин

Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

В связи с возможными провокациями во время футбольного матча за Суперкубок Украины в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2тыс. правоохранителей – МВД

Дым от пожаров в Сибири накрыл ряд регионов Казахстана

Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА