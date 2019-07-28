События

16:40 28.07.2019

Умерла актриса, подарившая голос Минни Маус

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Американская актриса Расси Тейлор, озвучившая героиню мультфильмов Минни Маус, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба компании "Уолт Дисней".

"Признанная актриса озвучивания и легенда "Диснея" Расси Тейлор скончалась 26 июля 2019 года в Глендейле, штат Калифорния. Ей было 75 лет", - говорится в сообщении.

Наибольшую известность актрисе принесла роль Минни Маус. Тейлор занималась озвучиванием подруги Микки Мауса во множестве проектов "Диснея": на телевидении и в короткометражных мультфильмах, на представлениях в парках развлечений франшизы.

"Минни Маус лишилась своего голоса с уходом Расси Тейлор", - заявил Боб Айгер, генеральный директор компании "Уолт Дисней".

Расси Тейлор родилась 4 мая 1944 года в американском Кэмбридже, штат Массачусетс. Она с детства мечтала работать на Диснея. Актриса вспоминала, как в детстве лично встретила Уолта Диснея в Диснейленде: "Я представилась и поделилась с ним попкорном. Во время разговора он вдруг спросил: "Чем ты хочешь заняться, когда вырастешь?" - "Я хочу работать на Вас!" - "Окей!" Так и сложилось".

Голосам Расси Тейлор также говорят персонажи в фильме "Кто подставил кролика Роджера", мультфильме "Приключения Паддингтона", мультсериалах "Утиные истории", "Симпсоны" и др.

"Я никогда не хотела становиться знаменитой", - говорила актриса. "Знамениты персонажи, которых я создаю, для меня этого достаточно".

Теги: #сша #кончина #актриса
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