События

15:47 28.07.2019

В связи с возможными провокациями во время футбольного матча за Суперкубок Украины в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2тыс. правоохранителей – МВД

1 мин читать

Общественный порядок и безопасность во время поединка за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в Одессе на стадионе "Черноморец" готовы обеспечить 1,2тыс. правоохранителей, сообщает МВД страны.

"Традиционно матч посетит большое количество любителей футбола, в том числе - фаны с разнополярными взглядами. Не исключено, что возможны провокации и нарушения порядка. В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации в городе", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

В информации отмечается, что для безопасности граждан на стадион и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка.

Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

Теги: #правопорядок #футбол #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 27.07.2019
Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

15:14 23.07.2019
ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

14:34 22.07.2019
"Динамо" сыграет с "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" сыграет с "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

12:17 22.07.2019
Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

22:40 20.07.2019
Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма

Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма

15:21 20.07.2019
Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

15:13 20.07.2019
FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

14:09 20.07.2019
FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

12:34 19.07.2019
АМПУ и Одесский горсовет создали рабочую группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт

АМПУ и Одесский горсовет создали рабочую группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт

11:43 19.07.2019
В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 194 ОИК

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Дым от пожаров в Сибири накрыл ряд регионов Казахстана

Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА