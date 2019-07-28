Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

Сотрудники Национальной полиции Украины несут службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий с участием верующих в столице. К обеспечению правопорядка в ходе религиозных мероприятий привлечено достаточное количество правоохранителей и приданных сил ", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киеве в воскресенье.

Отмечается, что после проведения инструктажей полицейские, нацгвардейцы и спасатели заступили на охрану общественного порядка.

"Безопасность граждан - превыше всего. Именно поэтому созданы соответствующие фильтрационные пункты, на которых полицейские осуществляют поверхностный обзор участников шествия. Просим всех с пониманием отнестись к этим превентивным мерам", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.