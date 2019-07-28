События

10:41 28.07.2019

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

1 мин читать
Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

Спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что внутриафганские переговоры начнутся после того, как соглашение будет достигнуто между Вашингтоном и талибами .

"В Кабуле много разговоров о внутриафганских переговорах. Для прояснения: эти переговоры начнутся после того, как мы заключим собственные соглашения, и они будут проведены между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной группой по переговорам", - написал Халилзад в своем Twitter.

Он отметил, что национальная группа по переговорам будет состоять из "представителей правительства и основных политических партий, гражданского общества и женщин".

Ранее спецпредставитель США по Афганистану сообщал о проведении продуктивных переговоров с президентом страны Ашрафом Гани и главой афганского МИД Салахуддином Раббани.

Как ранее сообщал американский госдеп, цель визита Халилзада в Кабул заключается в проведении консультаций с афганским правительством по следующим шагам в мирном процессе, включая определение состава национальной группы по переговорам.

Теги: #сша #афганистан #переговоры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 27.07.2019
США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов, -Тейлор

19:57 27.07.2019
Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

Американский "грузовик" Cargo Dragon состыковался с МКС – NASA

12:37 27.07.2019
США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

США продолжат политику ограничений против Кубы - Помпео

12:12 27.07.2019
США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

США ожидают от РФ ответных шагов по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

11:44 27.07.2019
Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени

11:12 27.07.2019
Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

11:03 27.07.2019
Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

03:51 27.07.2019
Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы

Госдеп США ввел санкции против кубинских чиновников за использование труда кубинцев за пределами Кубы

01:34 27.07.2019
Американский "грузовик" Cargo Dragon в субботу совершит стыковку с МКС

Американский "грузовик" Cargo Dragon в субботу совершит стыковку с МКС

21:00 26.07.2019
Трамп пообещал Франции ответные меры из-за введения налога для IT-гигантов

Трамп пообещал Франции ответные меры из-за введения налога для IT-гигантов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 194 ОИК

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Во Львовской области поезд столкнулся с автомобилем, водитель погиб на месте

В Украине появится должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА