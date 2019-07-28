События

10:23 28.07.2019

Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

2 мин читать
Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

Предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Днем памяти равноапостольного князя Владимира и 1031-й годовщиной крещения Руси.

"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас", - говорится в поздравлении, на официальной странице митрополита Епифания в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

По мнению митрополита, князь Владимир сознательно стал христианином, образцом нравственной жизни и добродетелей.

"Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу, хорошие отношения с которой считали за благо получить все соседние страны. Он доказал, что воля человека к познанию истины и желание воплощать ее в своей жизни сильнее обстоятельст места и времени. Хотя, к сожалению, этим не раз мы оправдываем то, что должным образом не боремся со злом в самих себе и в окружающем мире. Пример святого доказывает, что можно победить свои греховные страсти и просто жизненные негативные привычки и других направить к благу", - отметил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что для того тобы выбрать правильный путь в будущее, надо хорошо знать свое прошлое.

"Кто искренне стремится познать истину и воплотить ее в жизнь - может это сделать! Кто искренне желает отвергнуть греховную жизнь и достичь святости - не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Трудимся сегодня для развития церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире, зная, что ни одно доброе дело не напрасно, и все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь. С праздником!", - подытожил Епифаний.

Теги: #епифаний #украина #поздравления #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 28.07.2019
Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

Полиция несет службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси

09:51 28.07.2019
В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В воскресенье в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

09:24 28.07.2019
Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

Порошенко: единство и духовная сила украинского народа стали нашим сильным оружием в преодолении российской агрессии

08:26 28.07.2019
На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

07:57 28.07.2019
Посол Франции попрощалась с украинцами

Посол Франции попрощалась с украинцами

07:11 28.07.2019
Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

06:02 28.07.2019
Во Львовской области поезд столкнулся с автомобилем, водитель погиб на месте

Во Львовской области поезд столкнулся с автомобилем, водитель погиб на месте

05:17 28.07.2019
В Украине появится должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

В Украине появится должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью

04:28 28.07.2019
В Житомирской области найден мертвым фигурант дела о выборах

В Житомирской области найден мертвым фигурант дела о выборах

01:19 28.07.2019
Подросток получил осколочные ранения, играя с боеприпасами

Подросток получил осколочные ранения, играя с боеприпасами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 194 ОИК

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

ПОСЛЕДНЕЕ

Внутриафганские переговоры состоятся после заключения соглашения между Вашингтоном и "Талибаном" – спецпредставитель

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских беспорядках в Тбилиси

Комиссия по СВПД соберется в Вене

Более тысячи человек задержали на несанкционированной акции оппозиции в Москве – МВД

ЦИК отменила пересчет голосов на округе, где выигрывает Балога

Более 80 человек погибли в июне во время разгона протестного лагеря в Хартуме - результаты расследования

ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 194 ОИК

"Батькивщина": выборы в 17-м округе в Винницкой области сфальсифицированы

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА