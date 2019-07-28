Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной крещения Руси

Предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с Днем памяти равноапостольного князя Владимира и 1031-й годовщиной крещения Руси.

"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас", - говорится в поздравлении, на официальной странице митрополита Епифания в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

По мнению митрополита, князь Владимир сознательно стал христианином, образцом нравственной жизни и добродетелей.

"Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу, хорошие отношения с которой считали за благо получить все соседние страны. Он доказал, что воля человека к познанию истины и желание воплощать ее в своей жизни сильнее обстоятельст места и времени. Хотя, к сожалению, этим не раз мы оправдываем то, что должным образом не боремся со злом в самих себе и в окружающем мире. Пример святого доказывает, что можно победить свои греховные страсти и просто жизненные негативные привычки и других направить к благу", - отметил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что для того тобы выбрать правильный путь в будущее, надо хорошо знать свое прошлое.

"Кто искренне стремится познать истину и воплотить ее в жизнь - может это сделать! Кто искренне желает отвергнуть греховную жизнь и достичь святости - не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Трудимся сегодня для развития церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире, зная, что ни одно доброе дело не напрасно, и все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь. С праздником!", - подытожил Епифаний.