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10:04 28.07.2019

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

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В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

Задержания на несанкционированном митинге в Москве вызывают беспокойство и подрывают права на свободу слова и собраний, заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

"Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, еще раз подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены" - говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе ожидают соблюдения Россией обязательств, данных в рамках ОБСЕ и других международных организаций, в ходе региональных выборов в сентябре 2019 года, добавила Косьянчич.

Как сообщалось, в центре Москвы в субботу проходила несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. В то же время председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.

Перед началом несанкционированной акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина. В отношении Жданова, Соболь и Яшина были заведены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении), за день они задерживались дважды. В первый раз Любовь Соболь был назначен штраф в 30 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции, прошедшей 14 июля в Новопушкинском сквере, второй протокол заведен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации мероприятия), сообщила она в "Твиттере". Суд в отношении Ильи Яшина перенесен на 30 июля, в этот же день пройдет разбирательство в отношении Ивана Жданова. Также второй раз была задержана Юлия Галямина. После доставления в ОВД Бирюлёво Западное ее отпустили домой с обязательством явиться в суд 31 июля

Теги: #акция #ес #москва #реакция
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