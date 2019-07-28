На время празнования годовщины крещения Киевской Руси в Киеве будет ограничено движение транспорта – КГГА

В Киеве 28 июля на время проведения общегородских мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

"28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. В. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., Ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

- троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.", - отметили в КГГА

Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" в б-ру Тараса Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.