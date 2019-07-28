Во Львовской области поезд столкнулся с автомобилем, водитель погиб на месте

В селе Хлопчицы Львовской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем "Опель Вектра", в результате которого водитель автомобиля погиб, а его пассажирка госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем" Опель Вектра ". В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции Украины во Львовской области в субботу.

Как отмечается, пассажирка "опеля" доставлена в больницу, ее диагноз устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.