В Житомирской области найден мертвым фигурант дела о выборах

В Житомирской области найдено тело мужчины, жителя Коростеня, участника уголовного производства о нарушениях на выборах, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"26 июля около 12.30 в Малинский отдела полиции Житомирской области поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в лесу тела мужчины, присыпанного землей…На месте обнаружения тела 23-летнего мужчины на Житомирщине работает усиленная СОГ Нацполиции под председательством Вячеслава Аброськина", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

Была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель. Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

"Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталий. Он был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам", - отмечается в сообщении.

Дело находитсч на личном контроле министра внутренних дел и председателя Национальной полиции Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц.