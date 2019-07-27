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22:35 27.07.2019

ЦИК отменила пересчет голосов на округе, где выигрывает Балога

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ЦИК отменила пересчет голосов на округе, где выигрывает Балога

Центральная избирательная комиссия отменила постановление ОИК №69 о пересчете голосов на округе в Закарпатской области, где Виктор Балога побеждает у представителя партии "Слуга народа" Эдгара Токаря, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отменила постановление ОИК ОВО № 69 от 24 июля 2019 о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 133 избирательных участках в этом округе и признала противоправными ее действия относительно повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках и составления соответствующих протоколов", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК в субботу вечером.

В ЦИК решили, что ОИК приняла указанное постановление вопреки требованиям закона, с превышением предоставленных ей полномочий.

"ЦИК обязала указанную ОИК на основании протоколов УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, принятых в соответствии с требованиями Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", в том числе с пометкой "Уточненный", безотлагательно установить итоги голосования в пределах одномандатного избирательного округа № 69 и итоги голосования в ОИК № 69, о чем составить соответствующие протоколы, и безотлагательно транспортировать их и другую установленную законом избирательную документацию в ЦИК", - подытожили в ЦИК.

Теги: #результаты #украина #цик #пересчет
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