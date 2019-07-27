Более 80 человек погибли в июне во время разгона протестного лагеря в Хартуме - результаты расследования

При разгоне лагеря протестующих в начале июня в Хартуме погибли 87 человек, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира", приводя результаты расследования.

Еще 168 человек получили ранения.

По словам главы следственной комиссии Фатха ар-Рахмана Саида, некоторые сотрудники правопорядка открыли по демонстрантам огонь.

Кроме того, трое сотрудников органов безопасности нарушили приказы начальства, войдя на территорию лагеря и отдав приказы о насильственном разгоне протестующих.

Утром 3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти