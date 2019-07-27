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20:22 27.07.2019

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

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Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

По факту событий вокруг дорожного инцидента, произошедшего в 2018 году в Днепропетровской области с участием водителя главы областной полиции Виталия Глуховери, начато служебное расследование, которое находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции Украины  в субботу вечером.

Как заверили в Нацполиции, о ходе проверки и ее результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.

"Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", - подытожили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

Теги: #проверка #украина #полиция #аваков
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