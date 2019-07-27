CME Group запускает фьючерсы на черноморское подсолнечное масло

CME Group, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путем объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка, объявил о запуске фьючерса на черноморское подсолнечное масло с финансовым расчетом агентства Platts на основе подсолнечного масла FOB Black Sea Ukraine с началом торговли 26 августа 2019 года.

Согласно пресс-релизу CME Group, контракт вводится после широких консультаций с отраслью и в ответ на спрос клиентов на инструменты управления рисками для управления волатильностью цен на мировом рынке подсолнечного масла. Это следует за успешным запуском финансовых контрактов CME Group по черноморской пшенице и черноморской кукурузе, по которым с момента запуска было заключено более 300 тыс. контрактов с общей открытой долей в 40 тыс. контрактов.

"Фьючерсы на пищевое масло CME Group стали неотъемлемой частью индустрии масличных культур, способствуя выявлению цен и передаче рисков для продавцов, производителей, переработчиков, торговцев и промышленных потребителей по всему миру. Добавление черноморского подсолнечного масла к нашим фьючерсным контрактам на соевое масло и малазийское сырое пальмовое масло делает CME глобальным местом выбора для потребностей клиентов в хеджировании и управлении рисками на рынках пищевого масла", - цитируется управляющий директор направления Сельскохозяйственные продукты CME Group Тим Андриесен (Tim Andriesen).

В CME Group отметили, что фьючерсы на черноморское подсолнечное масло будут рассчитываться на основе оценки стоимости подсолнечного масла FOB Black Sea Ukraine, публикуемой S&P Global Platts каждый рабочий день. Фьючерсы будут котироваться в долларах США и центах за тонну и иметь размер контракта 25 метрических тонн. Первым будет контракт в ноябре 2019 года, и еще 11 месяцев будут доступны для торговли до октября 2020 года.

Новый фьючерсный контракт будет доступен для торговли на CME Globex и CME ClearPort с соблюдением правил и положений CBOT.