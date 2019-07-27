В Киеве начался финальный этап спортивных тестирований на играх непокоренных 2019

В Киеве начался финальный этап спортивных тестирований в рамках отбора сборной Украины на "Игры непокоренных", которые состоятся в следующем году в Гааге (Нидерланды), в этом году в соревнованиях примут участие 170 украинских ветеранов и военнослужащих, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Выступая перед участниками, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила: "Вы являетесь частью вeликой команды Украины - и на поле боя, и в спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Европейская солидарность" в субботу вечером.

"Удачи всем, кто принимает участие. Вы уже победители" – написала на своей официальной странице в соцсети Фейсбук министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Финальная часть отбора состоится 8 сентября в Киеве - тогда и будет определен состав сборной Украины.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) - это международное спортивно-реабилитационное мероприятие, основанное герцогом Сассекским принцем Гарри в 2014 году для бойцов, которые получили травмы и ранения, выполняя свои служебные обязанности. Украина дважды принимала участие в "Играх непокоренных" - в Торонто (Канада) в 2017 году и Сиднее (Австралия) в 2018 году.