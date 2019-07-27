В ходе массовых обысков в Белой Церкви задержали около 10 человек

В ходе массовых обысков в Белой Церкви (Киевская облюю) задержаны по меньшей мере 10 человек, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на руководителя отдела по коммуникациям ГУ Национальной полиции в Киевской области Николая Жуковича.

"В Белой Церкви существовало по меньшей мере три преступных группировки. С предпринимателей требовали деньги, били их, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, по окончании количество задержанных может измениться", - рассказал Жукович изданию.

Ранее в этот день Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в г.Белая Церковь в субботу более 500 правоохранителей одновременно проводят около 50 обыски с целью задержания участников преступной организации, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

Открыты уголовные производства по ст.189 (вымогательство) и ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

О результатах проведенных неотложных следственных действий в Белой Церкви и возможных задержаниях руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов расскажет на брифинге в понедельник, 29 июля. Точное время пока не сообщается.