События

15:37 27.07.2019

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

1 мин читать
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

В крестном ходе в центре Киева по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины приняли участие около 30 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Киев. Крестный ход. Около 30 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - написал Аваков на своей странице в соцсети Инстаграм в субботу.

Ранее в этот день тысячи верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) начали крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины. Прихожане и священнослужители прошли от Владимирской горки, где перед этим состоялась праздничная литургия, к Успенскому собору в Киево-Печерской лавре.

К обеспечению общественной безопасности привлечены все подразделения полиции, в частности специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Теги: #церковь #аваков #хода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 27.07.2019
Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

19:10 26.07.2019
Аваков и Дюмон согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины

Аваков и Дюмон согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины

18:48 23.07.2019
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

18:43 19.07.2019
Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения

Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения

18:29 19.07.2019
Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения

Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения

18:18 19.07.2019
У МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Раду, полиция вне политики - Аваков

У МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Раду, полиция вне политики - Аваков

18:16 19.07.2019
У МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Раду, полиция вне политики

У МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Раду, полиция вне политики

14:02 17.07.2019
Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

13:20 15.07.2019
Решение итальянского суда по гвардейцу Маркиву вредит отношениям Украины и Италии – Аваков

Решение итальянского суда по гвардейцу Маркиву вредит отношениям Украины и Италии – Аваков

17:20 12.07.2019
Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю, а от Трубы – быстрого расследования

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

За минувшие сутки боевики не нарушали режим тишины в зоне ООС

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

На въезде в Киев патрульные нашли гранатомет в багажнике автомобиля

На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек

В Украине в ближайшие сутки будет жарко и сухо, лишь на западе возможны кратковременные дожди

Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу

Зеленский и Богдан посетили пляж в Одессе

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

Полицейские задержали главаря грабителей ювелирных магазинов, ущерб от которых составил более $5 млн

Строители посетят Станицу Луганскую в понедельник для осмотра объема работ по восстановлению моста

На Закарпатье пограничники нашли ребенка, потерявшегося в горах накануне вечером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА