В крестном ходе в Киеве приняли участие около 30 тыс. человек

В крестном ходе в центре Киева по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины приняли участие около 30 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Киев. Крестный ход. Около 30 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", - написал Аваков на своей странице в соцсети Инстаграм в субботу.

Ранее в этот день тысячи верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) начали крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины. Прихожане и священнослужители прошли от Владимирской горки, где перед этим состоялась праздничная литургия, к Успенскому собору в Киево-Печерской лавре.

К обеспечению общественной безопасности привлечены все подразделения полиции, в частности специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.