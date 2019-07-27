В Украине в ближайшие сутки будет жарко и сухо, лишь на западе возможны кратковременные дожди

В Украине в ближайшие сутки 28 июля погоду будет определять очень теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в западных областях более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь ночью местами на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

В Киеве 28 июля без осадков; температура ночью 17-19°, днем 29-31°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 июля самая высокая температура днем была 34,6° в 1945 году, самая низкая ночью 9,4° в 1923 году.

В Украине 29 июля без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, днём и на севере Левобережья возможны грозовые дожди. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днём 27-32°, в южной части до 35°.

В Киеве 29 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20° днем около 30.

По состоянию на 9:00 субботы, 27 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, возле Одессы 20°, в р.Днепре в пределах г.Киева 21°.