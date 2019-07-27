На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

На Донбассе с начала субботы боевики совершили один обстрел украинских позиций на линии соприкосновения, один военнослужащий ранен, сообщает Министерство обороны Украины.

Как сообщает в субботу Минобороны, на луганском направлении после 4:00 утра незаконные вооруженные формирования со стороны неподконтрольного Киеву села Сокольники обстреляли из автоматического гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

"Как следствие, один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения находится под контролем подразделений Объединенных сил. Украинские военные придерживаются условий полного прекращения огня.