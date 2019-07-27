На Закарпатье пограничники нашли ребенка, потерявшегося в горах накануне вечером

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской области нашли пропавшего в горах 10-летнего мальчика, состояние ребенка удовлетворительное.

"Вчера вечером пограничники получили информацию, что 10-летний мальчик потерялся в горах на Закарпатье во время сбора дикоросов, и сразу присоединились к его поискам. Сегодня около 6 утра пограничный наряд отделения "Богдан" нашел ребенка на расстоянии около 17-ти километров от населенного пункта Богдан", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Состояние мальчика удовлетворительное. Родителей уже проинформировали об обнаружении ребенка.