События

11:34 27.07.2019

На Закарпатье пограничники нашли ребенка, потерявшегося в горах накануне вечером

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской области нашли пропавшего в горах 10-летнего мальчика, состояние ребенка удовлетворительное.

"Вчера вечером пограничники получили информацию, что 10-летний мальчик потерялся в горах на Закарпатье во время сбора дикоросов, и сразу присоединились к его поискам. Сегодня около 6 утра пограничный наряд отделения "Богдан" нашел ребенка на расстоянии около 17-ти километров от населенного пункта Богдан", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Состояние мальчика удовлетворительное. Родителей уже проинформировали об обнаружении ребенка.

Теги: #закарпатье
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