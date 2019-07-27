События

10:26 27.07.2019

Украинские инженеры в августе запустят приложение EcoHike для экотуризма  в Карпатах

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Украинские инженеры в августе запустят приложение EcoHike для экотуризма  в Карпатах

Украинские инженеры в августе 2019 года запустят приложение EcoHike, направленное на очищение от мусора Карпатских гор.
Как сообщил руководитель проекта Юрий Голованов и консультант GlobalLogic, интерактивная платформа EcoHike позволит  туристам сообщить о скоплении мусора - пластика, стекла и прочего, а также о незаконных вырубках леса, указав точную их локацию.
"Для этого нужно будет подтвердить данные фотографиями и описать проблему. На данном этапе сообщения пользователей проходят премодерацию, но вскоре, возможно, проект перейдет на постмодерацию", - сказал Голованов.
Другие пользователи могут проложить маршрут своего отдыха так, чтобы убрать отмеченную местность и изменить информацию о ней в приложении.
EcoHike является внутренним проектом компании GlobalLogic, он создан сотрудниками ее Львовской команды. Компания надеется, что приложение также поможет объединить усилия экоактивистов для уборки мусора. 
“Идея создания приложения возникла после организованного нашими коллегами похода на гору Хомяк. Путешествуя по склонам, коллеги увидели много оставленного туристами мусора. Убрать его можно было только с помощью облачных и мобильных технологий, благодаря общим усилиям многих небезразличных людей. Так возникла идея платформы, которая поможет масштабировать процесс уборки, сделать его удобным и более организованным,” -прокомментировал Юрий Голованов.
По его словам, в дальнейшем приложение будет усовершенствовано. Возможно расширение на другие регионы, геймеризация процесса - определение наиболее активных экологически сознательных пользователей.
"Мы бы хотели создать комьюнити неравнодушных к проблемам экологии туристов. К тому же, мы открыты к сотрудничеству с экоактивистами и другими организациями, поскольку силами путешественников не удастся, например, решить проблему незаконных вырубок", - отметил он.
Приложение доступно только в украинском App Store и Google Play.

Теги: #карпаты #globallogic #экология
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