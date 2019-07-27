События

10:17 27.07.2019

"Зеонбуд" договорился с Irdeto о кодировании транспортного телесигнала

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"Зеонбуд" договорился с Irdeto о кодировании транспортного телесигнала

ООО "Зеонбуд" и компания Irdeto договорились о кодировании транспортного сигнала с октября 2019 года, сообщил телеканал 1+1.

"В рамках реализации кодирования спутникового сигнала состоялось подписание соглашения между оператором цифрового телевидения ООО "Зенобуд" и компанией Irdeto, которая обеспечит выполнение технической части кодирования транспортного сигнала", - указывается в сообщении.

Ныне транспортный сигнал, который доставляет телевизионный сигнал к региональным ретрансиверам, находится в открытом доступе на спутнике Astra 4A.

"Это значит, что он является незащищённым от использования для незаконного и неконтролированного распространения на территории Украины и соседних стран", - указано в сообщении.

Теги: #зеонбуд
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